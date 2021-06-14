“Küçük Erdal” kod adlı FETÖ üyesi ve eşi İstanbul’da yakalandı

İstanbul’da FETÖ/PDY mensubu oldukları gerekçesiyle uzun süredir aranan “Küçük Erdal” kod adlı FETÖ üyesi ve eşi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.
Yürütülen soruşturma kapsamında 11 Haziran’da söz konusu hücre evine yapılan baskında, avukat olduğu öğrenilen ve FETÖ/PDY’nin sözde ‘Suriçi Avukatlar Grubu’na hücre sorumluluğu yapan E.M. ve eşi A.M. yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda, hücre evinde yapılan aramalarda çamaşır makinesi içine saklanmış 216.5 gram altın, 3 adet tam altın, 1 adet altın kolye, 1 adet çeyrek altın, 5 bin 620 dolar, 500 Avro, 8 bin 400 TL para ile pasaport, 3 cep telefonu, 2 sim kart, 1 dizüstü bilgisayar, 1 hard disk, 1 tablet, 2 İpad ve 7 Flash bellek ele geçirildi.Yakalanan FETÖ üyesi karı koca sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.