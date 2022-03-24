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Küçükçekmece Adliyesi önünde 2 taraf arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı. Polis ekipleri olaya ilişkin geniş kapsamlı çalışma başlattı.

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Küçükçekmece Adliyesi önünde 2 taraf arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Olaya ilişkin 13 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Küçükçekmece Adliyesi önünde 2 taraf arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı. Polis ekipleri olaya ilişkin geniş kapsamlı çalışma başlattı.
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Küçükçekmece Adliyesi önünde 2 taraf arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Olaya ilişkin 13 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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Küçükçekmece Adliyesi önünde iki grup arasında...
Küçükçekmece Adliyesi önünde iki grup arasında...
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