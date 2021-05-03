Küçükçekmece Başsavcılığı’ndan ihalelerde rant iddialarına soruşturma

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamu ihalelerinde yüklenici firmalardan tehdit ve şantaj yoluyla maddi kazanç sağlamaya çalıştıkları iddiasıyla 9 firma yetkilisi hakkında soruşturma başlatıldı. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma “ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık, yağma ve şantaj” suçlarından yürütülüyor.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Yasin Çelik tarafından 9 firma yetkilisi hakkında yapılan suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı.

Avukat Çelik tarafından savcılığa sunulan şikayet dilekçesinde şüpheli firmaların, organize şekilde hareket ederek ihaleleri takip ettikleri ve hedef alacakları ihaleyi belirledikleri anlatılıyor. Şüpheli firmaların ardından ihaleyi alan kazanan firma belli olduğunda ise harekete geçtiği kaydediliyor. Dilekçede, şüpheli şirket yetkililerinin kamu ihalelerini sekteye uğratarak maddi kazanç sağlamak için idari yargıya başvurdukları ve yargıda temas ettikleri kişiler aracılığıyla ihaleleri durdurma kararları çıkarttıkları iddia edildi.

Para karşılığında davalardan feragat ediyorlar

Bu kararlar ile ihaleleri yüklenici firmalar ile iletişime geçerek para karşılığında davadan feragat edeceklerini söyleyen şirket yetkililerinin maddi kazanç elde edemedikleri takdirde ise yüklenici firmalar aleyhinde medyada gerçeğe aykırı haberler servis edecekleri konusunda tehditte bulundukları öne sürülüyor.

Söz konusu şüpheli şirketlerin personel araç bakımında hiçbir yeterliliğinin bulunmadığı benzer şekilde ihale almadığı ve ihalelerde hiçbir tecrübesinin bulunmadığı kaydedilen şikayet dilekçesinde, şüpheli firma sahiplerinin tek amaçlarının ihaleleri kazanan firmalardan para koparmak olduğu anlatıldı. Şüpheli firmaların ihalelerin büyüklüğüne göre 50 milyon lirayı bulan haksız kazançlar elde ettikleri suç duyurusu dilekçesinde anlatıldı.

Avukat Çelik’in şikayet dilekçesinin ekinde savcılığa verdiği tabloda 12 ihalenin adı, maddi kazanç sağlamak için dava açan şirket ve avukat isimlerini de savcılığa teslim etti. Tabloya göre, ihalelerin şüpheli firmaların açtığı davalar nedeniyle durdurulduğu, tespit edilen bu ihalelerdeki yapım işlerinde sözleşmeler imzalanıldığı, ancak şüpheliler tarafından açılan çeşitli davalar neticesinde mahkeme kararları ile ihaleler iptal edildiği veya durdurulduğu ifade edildi. Ayrıca dava açan şirketlere bakıldığında birden fazla şirketin birden fazla ihale için dava yoluna gittiği belirtildi.