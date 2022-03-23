Küçükçekmece E-5’te feci kaza: Hafriyat kamyonunun altında metrelerce sürüklendi

Küçükçekmece E-5’te, emniyet şeridindeki çamur nedeniyle kayan motosikletli bariyerlere çarparak hafriyat kamyonunun altına girdi. Kazada motosiklet sürücüsü feci şekilde can verirken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Acı haberi öğrenince olay yerine gelen talihsiz adamın yakınları, sinir krizi geçirdi.

Kaza, Küçükçekmece Fatih Mahallesi E-5 Topkapı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Topkapı istikametine 34 CSR 999 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan motokurye Okan Öztürk (32), emniyet şeridine girdi. Yol kenarındaki çamur nedeniyle motosikletinin kontrolü kaybeden Öztürk, bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Öztürk motosikletiyle birlikte aynı yöne giden Serdar Çağlar yönetimindeki 74 AAT 422 plakalı hafriyat kamyonun altına girdi. Yaklaşık 30 metre sürüklenen Öztürk, aracın altından düştü. Motosiklet ise yaklaşık 100 metre kamyonun altında sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Öztürk’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise güvenlik önlemi aldıktan sonra kamyon sürücüsü Serdar Çağlar’ı gözaltına aldı.

Arkadaşları sinir krizi geçirdi

Acı haberi alan Öztürk’ün akrabaları ve arkadaşları olay yerine koştu. Polis ekipleri, sinir krizi geçiren motosiklet sürücüsünün arkadaşlarını ve akrabalarını güçlükle sakinleştirdi. Kaza ile ilgili konuşan motosiklet sürücüsünün arkadaşı Ayhan Okumuş, “Tanıyorum, muhtemelen kamyon sıkıştırmış, üstünden geçmiş. Vefat etmiş maalesef. Yıllardır tanıyorum, çocukları var. Kuryelik yaparak geçimini sağlıyordu” diye konuştu.

Kaza nedeniyle E-5 Topkapı istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Öztürk’ün cenazesi ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazenin olay yerinden kaldırılmasıyla trafik de normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.