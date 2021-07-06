Küçükçekmece feci kaza

Küçükçekmece’de yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, beton pompasının altında kalarak ağır yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çıkarılan kadın hastanede tedavi altına alındı.
Ağır yaralanan kadın ilk müdahalenin ardından Küçükçekmece’deki özel hastaneye kaldırıldı. Sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alınarak, Halkalı Polis Merkezine götürüldü. Polis ekipleri daha sonra olay yerinde inceleme yaptı.
İncelemenin ardından beton pompası kaldırılırken, başlatılan soruşturma sürüyor.Öte yandan, kadının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.