Küçükçekmece gölünde kadın cesedi bulundu

Küçükçekmece temizlik işçileri gölde bir kadın cesedi buldu. Ceset polisin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay Küçükçekmece gölü’nde sabah saatlerinde yaşandı. Temizlik işçileri gölde hareketsiz yatan bir kadın olduğunu gördü. Ekipler durumu hemen güvenlik görevlilerine ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri genç kadının öldüğünü belirledi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alındı. Çevrede inceleme yapan ekipler, genç kadının bulunduğu yere yakın bir noktada kadına ait olduğu düşünülen makyaj malzemeleri buldu. Kadının cesedi gölden dalgıç polisleri tarafından çıkarıldı. İlk incelemesi olay yerinde yapılan genç kadın, daha sonra otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.