Küçükçekmece’de 2 kişinin öldüğü kazayla ilgili davada karar çıktı

Küçükçekmece Basın Ekspres Yolu’nda alkollü sürücü Doğa Yılmaz ile karşıdan gelen ticari taksinin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği dava karara bağlandı. Sanık Doğa Yılmaz, 7 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Küçükçekmece Basın Ekspres Yolu’nda ticari taksi ile alkollü olduğu tespit edilen Doğa Yılmaz’ın hakimiyetindeki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu, 2 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının duruşmasında karar açıklandı. Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşen duruşmaya müştekiler; Oğuzhan, Neslihan ve Nuran Türkmen ile sanık ve müşteki avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, sanık Doğa Yılmaz’ın 7 yıl 9 ay hapis cezasına ve 1 yıl süreyle ehliyetine el konulmasına hükmetti.

İddianameden:

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 27 Haziran 2020 yılında Basın Ekspres Yolu olarak bilinen E-5 Karayolu’nu TEM Karayolu’na bağlayan yol üzerinde meydana gelen kaza anlatılmıştı. İddianamede, olayın gerçekleştiği esnada kara yollarının asfalt çalışması yaptığı belirtilip, şerit ihlali yapan ve 1.44 promilli alkollü olduğu tespit edilen Doğa Yılmaz’ın karşı şeritten gelen ticari taksiyle kafa kafaya çarpıştığı belirtilmişti. Taksi şoförü Adnan Türkmen’in olay anında taksinin içerisinde bulunan yolcu Muhammed Batal’ın ise kaldırıldığı hastane vefat ettiği aktarılmıştı. Doğa Yılmaz’ın da ağır yaralandığı ve 1 yıl boyunca yatalak kalıp tedavi gördüğüne yer verilmişti.

Savcılık, ‘Taksirle öldürme’ ve ‘Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi’ suçundan 2 yıl 8 aydan, 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla yargılanmasını talep etti.