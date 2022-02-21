Küçükçekmece’de 3 katlı binanın balkonu çöktü

Küçükçekmece’de 3 katlı binanın 2’nci ve 3’üncü katındaki balkonlar çöktü. Çökme sırasında sokakta kimsenin olmaması faciayı önledi.

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi 2. Sümbül Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir binanın 2’nci ve 3’üncü katlarındaki dairelerin balkonları bilinmeyen bir sebeple çöktü. Gürültüyü duyarak sokağa çıkan vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı. Vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri önlem alırken, itfaiye ekipleri ise enkazı kaldırmak için çalışma başlattı. Çökme sırasında sokakta kimsenin olmaması faciayı önledi. Ekipler balkonlarda yaşanan çökmenin nedenini belirlemek için çalışma başlattı.