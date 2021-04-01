Küçükçekmece’de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Küçükçekmece’de 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın yanında bulunan binaya da sıçradı. Korku ve panik yaşayan mahalle sakinleri sokağa dökülürken alev alev yanan çatıdaki yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Alev alev yanan binadan bavul ve çantalarını alarak indilerYangının çıktığı binada yaşadığı öğrenilen yabancı uyruklu 5 kişi, evde bulunan bavul ve çantalarını yanlarına alarak hızla kendilerini sokağa attı. Alevlerin sıçradığı yan binada yaşayan vatandaşlar korku ve panikle sokağa dökülürken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınırken herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.