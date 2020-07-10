banner3088

Küçükçekmece’de 500 polisle dar alan uygulaması

KÜÇÜKÇEKMECE’DE 500 POLİSİN KATILDIĞI DAR ALAN UYGULAMASI YAPILDI

Küçükçekmece’de 500 polisle dar alan uygulaması

Küçükçekmece’de 500 polisin katıldığı dar alan uygulaması yapıldı. Helikopter destekli uygulamada, sürücülerin ve yolcuların GBT’sine bakılırken, narkotik köpeği ile araçlar didik didik arandı.

Küçükçekmece’de Halkalı Gümrük yolunda narkotik Şube, özel harekat, trafik ekipleri ve yunus ekiplerinin katıldığı 40 kişilik ekip, dar alan yol denetim uygulaması gerçekleştirdi. 500 polisin katıldığı uygulamada, uyuşturucu, silah kaçakçılığı ve çeşitli suçlar kapsamında aramalar yapıldı. Havadan helikopter destekli uygulamaya, narkotik köpekleri Kanıt ve Wisha’da katıldı. Polis ekipleri araçları tek tek durdurarak, yolcu ve sürücülerin kimlik bilgileri ve ehliyet kontrolünü yaptı. Üst araması da yapan ekipler, dur durulan araçların içini didik didik aradı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
TFF, Fenerbahçe - Sivasspor maçının hakemi Abdulkadir...
TFF, Fenerbahçe - Sivasspor maçının hakemi Abdulkadir...
  1. SPOR

banner3205

banner3196

banner3550

banner3211