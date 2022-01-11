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Küçükçekmece’de 7 kişinin yaralandığı terör saldırısının faili yakalandı

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Küçükçekmece’de 03 Haziran 1998 tarihinde gerçekleştirilen silahlı ve bombalı saldırısının faili Üsküdar’da yakalandı. Hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan terörist cezaevine gönderildi

Küçükçekmece’de 7 kişinin yaralandığı terör saldırısının faili yakalandı
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Küçükçekmece’de 03 Haziran 1998 tarihinde gerçekleştirilen silahlı ve bombalı saldırısının faili Üsküdar’da yakalandı. Hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan terörist cezaevine gönderildi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma dosyası kapsamında; PKK/KCK terör örgütü tarafından 03 Haziran 1998 tarihinde Küçükçekmece Bayramtepe semtinde bulunan Fatih Kahvehanesi’ne gerçekleştirilen ve 7 kişinin yaralandığı silahlı ve bombalı saldırının faili R.E, Üsküdar’da dün yakalandı. Hakkında "Devletin Egemenliği Altında Bulunan Topraklardan Bir Kısmını Devlet İdaresinden Ayırmaya Çalışmak" suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.E., cezaevine gönderildi.

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