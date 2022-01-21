Küçükçekmece’de alev topuna dönen araç küle döndü

Küçükçekmece’de sürücüsünün park etmeyen çalıştığı otomobilde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sürücü son anda kendini dışarı atarken, otomobil küle dönerek kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 07.30 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün park etmeye çalıştığı otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, sürücü kendini son anda dışarı atarak itfaiyeye haber verdi. Bu sırada otomobil alevler içinde kaldı. Çevredeki vatandaşlar ise korku yaşadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Kimsenin yaralanmadığı olayda otomobil kullanılamaz hale geldi. Soğutma çalışmalarının ardından otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı. Öte yandan aracın yandığı ve sürücünün arabanın kapısını kapattığı anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Otomobilin bir anda alevler içinde kaldığını anlatan görgü tanığı Ali Can, “Araç yukarıdan gelirken park etmeye çalışırken önünden duman çıktı. Adam indi bir türlü kaputu açamadığı için de, araç yanmaya başladı. Yapacak bir şeyi yoktu. İtfaiyeyi aradı, itfaiye gelen kadar araba kül oldu gitti. Yaralı yoktu, aracı çekici ile kaldırdılar” diye konuştu.