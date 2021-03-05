Küçükçekmece’de araç büfeye girdi

Küçükçekmece’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç refüje çarpıp büfeye girdi. Kaza iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Küçükçekmece’de gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç refüje çarpıp, ardından yol kenarında bulunan bir büfeye girdi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü aracını olay yerinde bırakarak kaçtı. Yaşanan bu anlar ise iş yerinde bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde kazada çarpmanın etkisiyle araçtan dumanlar yükselirken, sürücü aracından iniyor ve koşarak olay yerinden kaçıyor. Bir müddet sonra kazayı gören vatandaşlar aracın yanına geliyor. Aracın içinde kimsenin olmadığını fark eden vatandaşlar, durumu polise bildiriyor.