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Küçükçekmece’de beton mikseri devrildi: 1 yaralı

KÜÇÜKÇEKMECE'DE VİRAJI ALAMAYAN BETON MİKSERİ DEVRİLDİ. ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜ EKİPLER TARAFINDAN KURTARILARAK HASTANEYE KALDIRILDI.

Küçükçekmece’de beton mikseri devrildi: 1 yaralı

Küçükçekmece’de virajı alamayan beton mikseri devrildi. Araçta sıkışan sürücü ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Küçükçekmece Gümrük yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 AG 1651 plakalı beton mikserinin sürücüsü virajı dönmek isterken aracın hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan beton mikseri bariyerlere doğru devrildi.

Sürücü beton mikseri içinde sıkıştı

Kaza sonrası sürücü beton mikseri içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kısa sürede kurtardı. Hafif yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan yol beton mikserinin çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı.

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