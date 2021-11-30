Küçükçekmece’de çatıyı uçmasın diye iple bağladılar

Küçükçekmece’de, 7 katlı binanın çatısının yarısı lodos nedeniyle komşu binanın üzerine uçtu. Ev sahipleri geri kalan çatının uçmaması için iple önleme alamaya çalışması dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul genelinde etkili olan lodos, Küçükçekmece Kanarya Mahallesinde 7 katlı bir binanın çatısının yarısı komşu binanın üzerine uçurdu. Olayda kimse yaralanmazken, maddi hasar meydana geldi. Şiddetli rüzgar nedeniyle aynı evin balkonundaki camlar patlayarak sokağa düştü. O sırada kimsenin sokakta olmaması ise faciayı önledi.

"Çatı uçmasın diye iple önlem aldı"

Çatısı uçan dairenin sahibi kadın çatının yarısı için önlem aldı. İple çatıyı demirlere ve taşlara bağladığı görüldü. İlginç yöntemle lodosa karşı önlem alan ev sahipleri, uçan çatı kısmının yapımı için destek beklediklerini söyledi.

Çatının uçmaması için iple önlem aldıklarını anlatan daire sahibi Ayşe Şahin, “Çatımız dün lodostan dolayı uçtu. Yarısı uçtu, yarısı duruyor. Diğer yarısının düşme riski var, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Çok zor durumdayız. Geri kalanın da uçma tehlikesi var, böyle iplerle bağlamışız” diye konuştu.