Küçükçekmece’de cinayet: Dini nikahlı eşinin ağabeyini öldürdü

Küçükçekmece’de bir kişi dini nikahlı eşinin ağabeyini çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldürdü. Olaydan bir gün sonra şüpheli şahıs, polis merkezine gelerek teslim oldu.

Olay, 27 Temmuz günü saat 15.30 sıralarında Küçükçekmece Tevfik Bey Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, Aykut G. dini nikahlı eşi S.G.’ye henüz bilinmeyen bir sebeple şiddet uygulamaya başladı. Yaşanan şiddetten dolayı S.G. evden kaçarak kadın sığınma evine giderken, Aykut G. ise yaşanan olaylardan eşinin ailesini sorumlu tutarak eşinin ağabeyi Arkın G.’nin evine gitti. Burada yaşanan tartışma sonrasında Aykut G., eşinin ağabeyi Arkın G.’yi tabancayla vurarak öldürüp olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Aykut G.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan olayın ardından kaçarak kayıplara karışan Aykut G., olaydan bir gün sonra Küçükçekmece Polis Merkezi’ne giderek teslim oldu. Emniyette işlemleri tamamlanan Aykut G. adliyeye sevk edildi.