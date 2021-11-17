banner4556

Küçükçekmece’de dehşet: Anne ve babasını öldürüp siyanür içerek intihar etti

banner4336

Küçükçekmece’de anne ve babasını silahla öldüren bir şahıs, siyanür içerek intihar etti.

Küçükçekmece’de dehşet: Anne ve babasını öldürüp siyanür içerek intihar etti
banner3909
banner4558

Küçükçekmece’de anne ve babasını silahla öldüren bir şahıs, siyanür içerek intihar etti.

Edinilen bilgilere göre olay Halkalı Merkez Mahallesi’nde bulunan bir sitede yaşandı. Yusuf Çağrı Ekici(20) isimli şahıs, evde annesi Sakine Ekici(43) ve babası Yusuf Ekici’yi(43) mutfakta silahla vurarak öldürdü. Ekici cinayetin ardından yatağında siyanür içerek intihar etti.

Zanlının dün akşam sosyal medya hesabından paylaşım yaparak vasiyetini yazdığı öğrenildi. Paylaşımı gören arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, evde 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Çanakkale’de destan yazan şehitlerin mezarları...
Çanakkale’de destan yazan şehitlerin mezarları...
  1. KÜLTÜR-SANAT

banner4390

banner4321

banner3841