banner4556

Küçükçekmece’de dondurma fabrikasında yangın

banner4664

Küçükçekmece’deki bir dondurma fabrikasında çıkan yangın paniğe neden olurken, fabrikadaki araçlar çalışanlar tarafından kurtarıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Küçükçekmece’de dondurma fabrikasında yangın
banner4581
banner4336

Küçükçekmece’deki bir dondurma fabrikasında çıkan yangın paniğe neden olurken, fabrikadaki araçlar çalışanlar tarafından kurtarıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi’ndeki dondurma fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, dondurma fabrikası henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşarak alev alev yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın fabrika çalışanlarında ve mahalledeki vatandaşlarda paniğe neden oldu. Fabrikada görevli bazı kişiler, otoparkta bulunan kamyonetleri yangından kurtardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın itfaiyenin yaptığı müdahalelerin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Ömer Erdoğan: “Her iki takım oyuncularını da...
Ömer Erdoğan: “Her iki takım oyuncularını da...
  1. SPOR

banner3841

banner4665

banner4577

banner4321

banner4666