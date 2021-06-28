Küçükçekmece’de eski koca dehşeti kamerada

Küçükçekmece’de yaşanan eski koca dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde zanlı eski karısının arkasından yaklaşarak defalarca bıçaklıyor.

Küçükçekmece’de sabah saatlerinde yaşanan olayda K.E. isimli şahıs, 3 yıl önce ayrıldığı eski karısı E.O.’yu sokak ortasında bıçaklamış, ağır yaralı kadın hastaneye kaldırılmıştı. Güpegündüz yaşanan dehşetin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde eski karısının arkasından yaklaşan zanlı defalarca bıçaklıyor. Yere düşen kadını bıçaklamaya devam eden zanlı, ardından başında bekliyor. Bu sırada evlerinden çıkan vatandaşlar adama tepki gösteriyor. Bir vatandaş ise elinde geçirdiği cismi camdan adama atarak durdurmaya çalışıyor.