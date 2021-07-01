Küçükçekmece’de eski tül fabrikasında yangın

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Küçükçekmece’de eski bir tül fabrikasına ait binada yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Boş fabrikada çıkan yangın drone ile havadan görüntülendi.

Küçükçekmece’de eski tül fabrikasında yangın
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Küçükçekmece’de eski bir tül fabrikasına ait binada yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Boş fabrikada çıkan yangın drone ile havadan görüntülendi.

Edinilen bilgilere Gültepe Mahallesi Şehit Özgür Güven Caddesi’nde bulunan eski bir tül fabrikasına ait boş binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına aldı. Fabrikada bulunan atık yağların yangına neden olduğu iddia edildi. Yangında yaralı ya da can kaybı yaşanmadı. Boş fabrikada çıkan yangın drone ile havadan görüntülendi.
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