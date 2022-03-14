Küçükçekmece’de feci kaza kamerada: Freni boşalan kamyon sürüklediği otomobille birlikte binaya çarptı

Küçükçekmece’de freni boşalan kamyon, iki otomobile çarptı. Kamyon sürüklediği otomobille birlikte bir binanın duvarına çarparak durdu. Binanın zemin ve 1. katındaki dairelerde hasara neden olan kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay Küçükçekmece Tevfikbey Mahallesi’nde saat 11.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye 16 SP 258 plakalı kamyon yokuş yukarı çıkmak istediği sırada araç arıza yaptı. Sürücünün rampada düzeltmeye çalıştığı kamyonun freni boşaldı. Önce 57 AAU 955 plakalı otomobile çarpan kamyon daha sonra elektrik direğini yerinden söktü. Ardından park halindeki 34 BF 6032 plakalı otomobille birlikte sürüklenen kamyon, apartmanın duvarına çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kamyon ve otomobilin çarptığı binanın zemin ve 1. katındaki dairelerde hasar oluştu. Kamyonun kaza yaptığı o anlar ise kameraya yansıdı.

“Şok geçirdik”

Çok korktuklarını ifade eden Şenol Cihan, “Birinci katta oturuyorum kahvaltı ederken arabanın yukarı doğru geçtiğini gördüm. Bir dakika sonra bina sallanmaya başladı hanıma söyledim. Dışarı çıkıp baktığımda araba cama yapışmıştı. Kamyon aracı sürüklemişti” şeklinde konuştu.