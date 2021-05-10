Küçükçekmece’de hareketli anlar

Küçükçekmece’de, kısıtlamaya rağmen caddede dolaşan iki kişiye polis arasında ceza tartışması yaşandı. Ceza yazılınca polise hakaret ederek tepki gösteren şahıslar, gözaltına alınmak istendi. Etrafta bulunan vatandaşların da katılmasıyla yaşanan arbedede polis biber gazı kullanarak ve havaya ateş açarak kalabalığı dağıttı.
Polis ekipleri ile şahıslar arasında arbede yaşandı. Kalabalığı dağıtmak isteyen polis, havaya ateş açtı. Biber gazı da kullanan polis ekipleri, kalabalığı dağıttı.Gözaltına alınan iki şahıs, polis merkezine götürüldü. Zanlıların cezaevinden yeni çıktıkları ve alkollü oldukları öğrenildi.