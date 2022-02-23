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Küçükçekmece’de helikopter destekli uygulama

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Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 520 personelin katılımıyla 26 noktada ilçe genelinde uygulama gerçekleştirdi. Uygulamaya polis helikopteri ve özel harekat ekipleri destek verdi.

Küçükçekmece’de helikopter destekli uygulama
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Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 520 personelin katılımıyla 26 noktada ilçe genelinde uygulama gerçekleştirdi. Uygulamaya polis helikopteri ve özel harekat ekipleri destek verdi.

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Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde hava destekli ’ŞOK’ isimli bir uygulama gerçekleştirdi. 26 ayrı noktada yapılan uygulamaya Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Asayiş Şube, Özel Hareket Şube ile Çevik Kuvvet Şube müdürlüklerinden toplam 96 ekiple 520 personel katıldı. Polis ekipleri şüphelendikleri şahısların Genel Bilgi Taramasını (GBT) yaparken, şahısların üzerinde de tek tek arama yapıldı. Ekipler daha sonra durdurulan araçları didik didik arayarak kontrol yaptı. Trafik kurallarına uymayan sürücü ile araçlara ceza kesildi. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği uygulamanın gece yarısına kadar devam edeceği belirtildi.

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