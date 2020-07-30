Küçükçekmece’de iki katlı binanın çatısında yangın

Küçükçekmece’de iki katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Öte yandan, yangın sırasında meraklı vatandaşların sosyal mesafe kuralını ve maske kuralını unutmaları dikkat çekti.
Küçükçekmece’de iki katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Küçükçekmece’de iki katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Öte yandan, yangın sırasında meraklı vatandaşların sosyal mesafe kuralını ve maske kuralını unutmaları dikkat çekti.