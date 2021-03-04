Küçükçekmece’de iş yerine kurşun yağdırdılar

Küçükçekmece Kanarya’da bir kahvaltı salonu kurşun yağmuruna tutuldu. Kimsenin içeride olmaması faciayı önlerken, 8 merminin isabet ettiği iş yerinin camları ve dolapları kırıldı.
Olayın haber verilmesiyle zırhlı polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevre güvenliği aldıktan sonra iş yerinde delil çalışması yaptı. Ekipler, yapılan incelemenin ardından şüpheli ya da şüpheliler üzerinde çalışma yapmaya başladı.
Daha sonra iş yeri sahipleri polis ekipleriyle karakola giderek, şüpheli ya da şüpheliler hakkında şikayetçi olmak için ifade verdi.Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.