Küçükçekmece’de kahvehaneye silahlı saldırı anları kamerada: 2 yaralı

Küçükçekmece’de bir kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi. Gerçekleştirilen saldırıda 2 kişi yaralanırken, saldırı anı ise saniye saniye güvenlik kameralara yansıdı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Bozdoğan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kahvehaneye kimliği belirsiz bir şahıs tarafından henüz bilinmeyen nedenle silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonrası kahvedeki çok sayıda kişi, içeride bulunan masaların ve duvar arkalarını kendilerine siper edindi. Saldırının tamamen sona ermesinin ardından, kahvede bulunan kişiler dışarı çıkarak durumu polise ihbar etti. Olay yerine gelen ekipler, kahvehane çevresinde şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Yapılan incelemede, çok sayıda kurşunun kahvehaneye isabet ettiği belirlendi. Olay sırasında yaralanan 2 kişi çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı.

Silahlı saldırı anı kamerada

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde yaşanan silahlı saldırı anı kameralara yansıdı. Görüntülerde, saldırganın kahvehanenin yanına gelip sokaktan içeriye silahla ateş ettiği, kahvehanedekilerin bir süre sonra dışarı çıktığı, dışarı çıkan kişilerden birinin seke seke yürüdüğü görülüyor. Ayrıca, saldırı sırasında kahvehanede vatandaşların kendini korumaya çalışması ve vatandaşların telaşla kahvehaneden çıktıkları görülüyor.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kahvehane önündeki bir şüpheliyi ise gözaltına aldı.