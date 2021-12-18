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Küçükçekmece’de kamyon devrildi: 1 yaralı

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Küçükçekmece’de çakıl taşı boşaltmaya çalışan kamyonun devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Küçükçekmece’de kamyon devrildi: 1 yaralı
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Küçükçekmece’de çakıl taşı boşaltmaya çalışan kamyonun devrildiği kazada sürücü yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre, Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesi 2404 Sokak’taki beton santraline gelen Hüseyin A., kullandığı 34 JM 9909 plakalı kamyonla sahaya çakıl taşı boşaltmaya çalıştı. Sürücü aracın damperini kaldırdığı sırada devrilen kamyonda sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan yaralıya sağlık ekiplerince müdahale edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılırken, işçiler ve iş makinaları yardımıyla araç devrildiği yerden kurtarıldı.

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