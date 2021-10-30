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Küçükçekmece’de kamyonet hırsızlığı

Küçükçekmece’de park halinde duran bir kamyoneti çalan hırsızlar, park yerine başka araç park etmesin diye palet koydular. Hırsızların bu davranışı pes dedirtirken, o anlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Küçükçekmece’de kamyonet hırsızlığı
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Küçükçekmece’de park halinde duran bir kamyoneti çalan hırsızlar, park yerine başka araç park etmesin diye palet koydular. Hırsızların bu davranışı pes dedirtirken, o anlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Küçükçekmece’de 24 Ekim günü, S.G.E. isimli kişinin park halindeki kamyoneti iki kişi tarafından çalındı. Kamyoneti çalan şahıslar, boşalan park yerine başka araç park etmesin diye tahta palet bıraktı. Hırsızlık şüphelilerinin pes dedirten anları çevredeki güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmalarda iki şüpheli, Gaziosmanpaşa’da yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Erkan Ö. ve Sedat B., sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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