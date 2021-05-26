Küçükçekmece’de kız kavgası: 2 yaralı

Küçükçekmece’de kız arkadaşıyla parkta oturan Y.E.A., iddiaya göre yanlarına gelen kız arkadaşının eski sevgilisi ve arkadaşlarıyla tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönmesiyle Y.E.A. iki kişiyi bıçaklarken olay yerine gelen ekipler, zanlıyı elinde bıçakla yakaladı. Yakalanan zanlı bugün adliyeye sevk edildi.Küçükçekmece Halkalı Mahallesi Kenan Oluk Parkı’nda dün saat 23.15 sıralarında S.T. ve G.S. isimli şahısları bıçaklayan Y.E.A., elinde bıçakla polis ekipleri tarafından park içinde yakalandı. Ekiplerin olayla ilgili yaptığı araştırmalarda Y.E.A., kız arkadaşı ile parkta oturduğu esnada yanlarına gelen ve kız arkadaşının eski erkek arkadaşı olduğunu belirttiği S.T. ve yanında bulunan şahıslarla aralarında tartışma çıktığını anlattı. Y.E.A., tartışmanın kavgaya dönüşmesi neticesinde S.T. ve G.S. isimli şahıslarla birbirlerine bıçak çektiklerini ve şahısların yaralandığını söyledi. Yaralandıktan sonra hastaneye kaldırılan şahıslardan S.T.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği, G.S. isimli şahsın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Y.E.A. ise “Kasten Yaralama” suçundan bugün adliyeye sevk edildi.