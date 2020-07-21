Küçükçekmece’de korku dolu anlar: İki çocuğa araç çarptı

Küçükçekmece’de sokakta oynayan iki çocuğa araç çarptı. Çocukları hastaneye kaldırılırken, korku dolu anların yaşandığı olay cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sürücü polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
KÜÇÜKÇEKMECE'DE SOKAKTA OYNAYAN İKİ ÇOCUĞA ARAÇ ÇARPTI. ÇOCUKLARI HASTANEYE KALDIRILIRKEN, KORKU DOLU ANLARIN YAŞANDIĞI OLAY CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI
Küçükçekmece’de sokakta oynayan iki çocuğa araç çarptı. Çocukları hastaneye kaldırılırken, korku dolu anların yaşandığı olay cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sürücü polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.