banner3088

Küçükçekmece’de korku dolu anlar: İki çocuğa araç çarptı

KÜÇÜKÇEKMECE'DE SOKAKTA OYNAYAN İKİ ÇOCUĞA ARAÇ ÇARPTI. ÇOCUKLARI HASTANEYE KALDIRILIRKEN, KORKU DOLU ANLARIN YAŞANDIĞI OLAY CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Küçükçekmece’de korku dolu anlar: İki çocuğa araç çarptı

Küçükçekmece’de sokakta oynayan iki çocuğa araç çarptı. Çocukları hastaneye kaldırılırken, korku dolu anların yaşandığı olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Söğütlüçeşme Çamlıbel Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8 yaşındaki Muhammed M. ile 6 yaşındaki Faruk M. isimli kardeşler sokakta oynadığı sırada, sokaktan geçen bir otomobil çocukları fark etmeyerek çarptı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü aracını durdurarak çocukların yanına koştu. Çevredeki vatandaşlar da hemen ambulansa haber verdi. Yaşanan panik anları bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocukları hastaneye kaldırılırken, çocuklarının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sürücü polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kaftancıoğlu ve Odabaşı’ndan Fikirtepe’de...
Kaftancıoğlu ve Odabaşı’ndan Fikirtepe’de...
  1. İstanbul

banner3205

banner3196

banner3552

banner3212