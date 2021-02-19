Küçükçekmece’de kuyumcuyu soyan zanlı, yakalandı

Küçükçekmece’de gece kepengini kırarak kuyumcu dükkanına giren zanlılar, 300 Bin TL değerinde altın ve değerli tesbih çaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan olay sonrası çalışma başlatan polis, zanlılardan birini yakaladı.

Olay, 16 Şubat Salı günü Küçükçekmece Cennet Mahallesi Alparslan caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. İddiaya göre iki şüpheli kuyumcu dükkanına kepeklerini levye yardımıyla açarak girdi. Şüphelilerin içeride bulduğu 50 adet burgu bilezik, 80 küçük altın, 10 büyük altın, 11 adet tesbih alarak olay yerinden kaçtı.

İş yeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, incelemelerde bulundu. Kuyumcudan çalışan altın ve değerli eşyaların toplam tutarının yaklaşık 300 bin TL olduğu belirlendi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çevrede bulunan güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. Kimliği tespit edilen Ulaş K. (38) ekiplerin yaptığı çalışma neticesinde kıskıvrak yakalandı. Emniyete getirilen şüphelinin 12 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Ulaş K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekiplerinin diğer şüpheliyi yakalamak için çalışması sürüyor.

Saniye saniye görüntülendi

Şüphelilerin dükkanın önüne gelerek levye yardımı ile kapıyı açmaları, daha sonrasında poşet ile olay yerinden uzaklaşmaları çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.