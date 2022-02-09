Küçükçekmece’de lisenin bodrum katı ile bahçesini su bastı

İstanbul’da etkili olan yağış nedeniyle Küçükçekmece’de bir lisenin bodrum katı ile bahçesini su bastı.

İstanbul’da etkili olan fırtına ve yağış nedeniyle bazı yerleri su bastı. Küçükçekmece’de bulunan Ayhan Arı İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bodrum katını ve bahçesini su bastı. Sabah saatlerinde okula gelen öğrenci ve öğretmenler okula girmekte güçlük çekti. Okul yönetimi tarafından İSKİ’ye haber verildi.

Bunun üzerine bahçedeki su vidanjörlerle boşaltılırken, bodrum katındaki su ise pompalarla tahliye edildi. Öğrencilerin sınıflarına girerken güçlükle gittiği görüldü.

Okulda su tahliye çalışmaları sürüyor.