banner4358

Küçükçekmece’de öldürülen Osman G.’nin katil zanlıları adliyeye sevk edildi

banner4243

Küçükçekmece’de iki grup arasında çıkan kavgada silahla vurularak öldürülen Osman G.’nin katil zanlıları adliyeye sevk edildi.

Küçükçekmece’de öldürülen Osman G.’nin katil zanlıları adliyeye sevk edildi
banner3909

Küçükçekmece’de iki grup arasında çıkan kavgada silahla vurularak öldürülen Osman G.’nin katil zanlıları adliyeye sevk edildi.

Küçükçekmece Kanarya Mahallesinde geçtiğimiz cuma günü meydana gelen kavgada Osman G. başından silahla vurularak öldürülmüş, Sezgin Ö. ise ağır yaralanmıştı. Olayın ardından polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Şüpheliler yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu, cinayet olayının şüphelisi oldukları belirlenen Furkan E., Şirvan A. ve Mehmet H.T. gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

3 kişi tutuklandı

Osman G.’nin öldürülmesi olayının şüphelisi oldukları belirlenen 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Başkan Yıldız’dan Rize’ye geçmiş olsun ziyareti
Başkan Yıldız’dan Rize’ye geçmiş olsun ziyareti
  1. GENEL

banner3552

banner4323

banner3841