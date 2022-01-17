Küçükçekmece’de otelin çamaşırhanesinde korkutan yangın

Küçükçekmece’de bir otelin çamaşırhanesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürdü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesinde 4 katlı bir otelin çamaşırhanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelin çamaşırhane bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede diğer makinelere sıçradı. Alt kattan dumanların yükseldiğini fark edenler, durumu itfaiyeye haber verdi. Yangın nedeniyle otelde kısa süreli panik yaşandı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Kimsenin yaralanmadığı yangında iki tane çamaşır makinesi kullanılamaz hale geldi. Yangının kesin çıkış nedeni itfaiyenin incelemesinin ardından belli olacak. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Yangın hakkında konuşan çevredeki Sertaç Yıldırım isimli vatandaş, “Otelin çamaşırhanesinde yangın çıktı. iki tane çamaşır makinesi yandı. 112 Acil Servise haber verildi ve itfaiye gelip söndürdü. Yaralı yok” diye konuştu.