Küçükçekmece’de park halindeki araç yandı

İstanbul Küçükçekmece’de park halinde bulunan otomobil bilinmeyen bir nedenle yandı. Araç sahibi Edip Sevgili, "Bakımını cumartesi günü yaptırdım. Aracın şoför kapısı yanmış, bir de koltukla direksiyon falan hasar görmüş” dedi.
“Aracın bakımını daha 2 gün önce yaptırdım”Aracı yanan Edip Sevgili, “Aracımı kapının önüne park ettim. Bir işim vardı, belediyeye gittim. Belediyede iken evden eşim beni aradı. Komşular söylemiş. Oradaki işimi bıraktım, buraya geldim; baktım araç gerçekten de yanıyor. Vahim bir durumla karşı karşıyayız. Bakımını cumartesi günü yaptırdım. Aracın şoför kapısı yanmış, bir de koltukla direksiyon falan hasar görmüş” dedi.