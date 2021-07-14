Küçükçekmece’de park halindeki dolmuş alev alev yandı. Dolmuş kullanılmaz hale gelirken, içinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.
Yangını gören Emre Aydın adlı vatandaş, “Araba geldi burada 10-15 dakika durdu. Diğer dolmuşçu fark etti söyledi. Buraya aldılar su falan tuttular. Yağ yandığı için lastiğe doğru gitti lastik de tutuştu. Camlara falan sıçradı içine sıçradı. İtfaiyeyi ve polisleri aradık. Yandı durduramadılar cam falan patladı. Yolcu minibüsüydü yolcular inmişti 15-20 dakika falan burada durdu” şeklinde konuştu.Yangın mahallinde inceleme yapan ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.