Küçükçekmece’de polisten kaçan otomobil bekçilere çarptı: 1’i ağır 2 yaralı

Bağcılar’da polisin dur ihtarına uymayan otomobil ile polis ekipleri arasında uzun soluklu kovalamaca yaşandı. Küçükçekmece’ye kadar ulaşan şüpheli otomobil, cadde üzerinde denetleme yapan bekçilere çarptı. Kaza sonrası yaralanan 1’i ağır 2 bekçi hastaneye kaldırıldı.
Otomobilin çarptığı bekçilerden birinin ayağı koptuAlkollü olduğu öğrenilen otomobil şoförünün çarptığı bekçilerden biri yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazada yaralanan iki bekçiden birinin bacağı koparak ağır yaralandı. Çarpmanın etkisiyle 150 metre sürüklenen bekçinin ayağı vatandaşların yardımıyla bulundu. Sağlık ekiplerine teslim edilen bekçinin uzvu bekçi ile birlikte hastaneye götürüldü. Alkollü olduğu öğrenilen Önder Ç. kaza sonrası polis ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak gözaltına alındı. Hayati tehlikesi devam eden iki bekçinin hastanedeki tedavisi devam ederken layla ilgili inceleme sürüyor.