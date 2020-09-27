Küçükçekmece’de pompalıyla havaya ateş etme olayının detayları ortaya çıktı

Küçükçekmece’de bir kişinin pompalı tüfekle metruk bir binanın önünde gelerek havaya ateş açması olayıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Şahsın yüzde 80 oranında engelli olduğu ve Genel Güvenliği Tehlikeye Sokulması suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece’de Gültepe Mahallesi Bağlar Caddesi üzerinde yaşanmıştı. Mahalle içerisinde bulunan metruk binalarda uyuşturucu satılması veya kullanılması mahalle sakinleri isyan ettirmiş ve K.K. isimli bir şahısta pompalı tüfekle gelerek havaya doğru ateş açmıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri K.K. ile yaptığı müzakereler sonucu ikna ederek, şahsı gözaltına almıştı. Emniyette K.K.’nin işlemleri sürerken, olayla ilgili detaylar ortaya çıktı. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemelerde 5 adet boş kovan bulduğu ve şahsın yüzde 80 oranında engelli olduğu tespit edilirken, K.K.’ya ‘Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokulması’ suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.