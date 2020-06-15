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Küçükçekmece’de refüjdeki ağaca çarpan araç takla attı: 1’i ağır 2 yaralı

KÜÇÜKÇEKMECE'DE BİR ARACIN REFÜJDEKİ AĞACA ÇARPIP TAKLA ATTIĞI KAZADA 1’İ AĞIR 2 KİŞİ YARALANDI.

Küçükçekmece’de refüjdeki ağaca çarpan araç takla attı: 1’i ağır 2 yaralı

Küçükçekmece’de bir aracın refüjdeki ağaca çarpıp takla attığı kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kanarya Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Enes M. yönetimindeki panelvan, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarpıp takla attı. Kazada araçta bulunan sürücü Enes M. ve Ömer D. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralıları en yakın hastaneye kaldırdı. Yaralılardan Ömer D.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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