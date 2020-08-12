Olay, bugün saat 15.30 sıralarında Küçükçekmece İnönü Mahallesi Oral Sokak’ta bulunan bir tekstil atölyesi önünde yaşandı. Tekstil atölyesi önüne araç ile gelen kişi ya da kişiler henüz bilinmeyen bir nedenle, o sırada atölye önünde bulunan iki işçiyi silahla ateş açarak yaraladı. Edinilen bilgiye göre, işçilerden biri karnından diğeri ise bacağından yaralandı. Saldırgan şahıslar olay yerine geldikleri araç ile hızla uzaklaşırken yaralı şahıslar ise ambulans beklenmeden, arkadaşları tarafından özel araçları ile hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri ise yerdeki boş mermi kovanlarını inceledi ve yerdeki kanlardan örnek aldı.
Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 2 yaralı
KÜÇÜKÇEKMECE’DE BULUNAN BİR TEKSTİL ATÖLYESİNİN ÖNÜNE ARAÇLA GELEN KİŞİ YA DA KİŞİLER ATÖLYE ÖNÜNDE BULANAN ÇALIŞANLARDAN İKİSİNİ SİLAHLA YARALADI. BİRİ KARNINDAN DİĞERİ BACAĞINDAN VURULAN YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI.
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