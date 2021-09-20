Küçükçekmece’de şüpheli ölüm

Küçükçekmece’de bir adam arabasının içinde başına poşet geçirilmiş şekilde ölü bulundu. Aracın arka koltuğunda ise açık piknik tüpü olduğu öğrenildi. Olayın intihar mı cinayet mi olduğu başlatılan soruşturma neticesinde belli olacak.

Olay, saat 17.00 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi 1235. Sokak’ta yaşandı. Park halindeki aracın içinde başına poşet geçirilmiş biri olduğunu gören mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri araç içindeki adamın hayatta olmadığını ve arka koltukta açık şekilde piknik tüpü olduğunu tespit etti. Bunun üzerine polis ekipleri aracın çevresinde güvenlik önlemi aldı. Ölen şahsın olay yerine gelen akraba ve arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Olay yeri inceleme ekipler, araç ve çevresinde incelemelerde bulunduktan sonra ceset ambulansla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayın intihar mı cinayet mi olduğu başlatılan soruşturma neticesinde belli olacak.

Olayı gören mahalle sakinlerinden biri, “Geldik baktık ceset ön koltukta başına bir poşet geçirmiş. Arka koltukta iki tane tüp açmış, piknik tüpü. Kendi kendine intihar etmiş. 3-4 saattir burada. Saat 2’den beri buradaymış. Erkek, 27 yaşında” dedi.