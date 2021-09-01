Küçükçekmece’de tepki çeken görüntü

Küçükçekmece’de bir kadının çocuğu belindeki iple dolaştırması tepki çekti.
Olmaması gereken bir görüntü olduğunu söyleyen esnaf Talha Çetin, “Görüntüyü sabah ben çektim, sosyal medyaya attım. İpi göbeğine bağlamıştı, çocuk kaçmasın diye herhalde. Kötü bir niyetinin olduğunu sanmıyorum. Uyarmadım, bir şey söylemedim. İpi boynuna bağlamışlar diye söylemişler. Yapılmaması gereken bir şey. Yaşlı kadın çocuk kaçmasın diye göbeğinden bağlamış. Gezmeye çıkmış, çocuk da hareketli bir çocuk” diye konuştu.