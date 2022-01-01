Küçükçekmece’de trafikteki kavgada ölü sayısı 2’ye yükseldi

Küçükçekmece’de yeni yılın ilk saatlerinde trafikte sürücüler arasında çıkan kavgada bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2’ye yükseldi. Olayla ilgili 8 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi’nde yeni yılın ilk saatlerinde, alkollü oldukları öğrenilen şahıslar arasında trafikte yol verme meselesi yüzünden kavgada 1 kişi hayatını kaybetmişti. Olayda yaralanan bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2’ye yükselirken, ölenlerin isimlerinin Z.D. (30) ve H.E. (29) olduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen H.İ.S. (32), S.K. (30), A.S. (26), H.A. (34), E.E. (36), İ.O, B.Y. ve E.A. (23) isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Kavgaya karışan şahısların araçlarında yapılan aramalarda 1 adet bıçak ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.