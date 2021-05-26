Küçükçekmece’de vatandaşlara saldıran zanlı yakalandı

Küçükçekmece’de bir kişiye sopayla saldıran, bir kişiyi ise arkasından bıçaklayan zanlı yakalanarak gözaltına aldı.

Küçükçekmece’de vatandaşlara saldıran zanlı yakalandı
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Küçükçekmece’de bir kişiye sopayla saldıran, bir kişiyi ise arkasından bıçaklayan zanlı yakalanarak gözaltına aldı.

Küçükçekmece’de dün saat 04.45 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi Kemal Paşa Caddesi’nden sabah namazına gitmek için Hazar Caddesi’ne doğru yürümekte olan U.Ç.’yi bir kişi kafasına sopayla vurarak yere düşürdü. U.Ç.’den para isteyen şahıs, bir süre sonra olay yerinden kaçtı. Aynı gün saat 05.00 sıralarında Y.E. isimli şahıs da Şenevler Camii’nden çıktıktan sonra yanına gelen 2 kişiden biri tarafından arkasından bıçaklandı. İki olayı da araştıran polis, olayları gerçekleştirdiği tespit edilen yabancı uyruklu A.K.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan zanlı güvenlik kamerasına yansıdı.
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