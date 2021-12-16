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Küçükçekmece’de zabıtadan zincir market ile fırınlara fiyat denetimi

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Küçükçekmece’de, zabıta ekipleri son günlerde kamuoyuna yansıyan fiyat artış iddiaları üzerine zincir market ve fırınlarda fiyat denetimi yaptı.

Küçükçekmece’de zabıtadan zincir market ile fırınlara fiyat denetimi
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Küçükçekmece’de, zabıta ekipleri son günlerde kamuoyuna yansıyan fiyat artış iddiaları üzerine zincir market ve fırınlarda fiyat denetimi yaptı.

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Küçükçekmece Belediyesine ait zabıta ekipleri, son günlerde artan fiyat artışına yönelik zincir market ile fırınlarda denetim gerçekleştirdi. Ekipler, un, sıvı yağ, peynir, makarna, sebze ve meyve gibi temel gıda ürünleri ile temizlik maddelerinin fiyatlarını inceledi. Denetimlerde, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığına, etiket ve künye bilgileri ile indirimli ürünün indirimden önceki fiyatına bakıldı. Ekipler, rastgele seçtikleri ürünleri kasaya götürerek fiyat karşılaştırması yaptı.

Ekipler, inceleme sırasında bazı marketlerde tarihi geçmiş bazı ürünleri tespit etti. Bunun üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün ekipleri markete gelerek tutanak tuttu. Daha sonra fırınlarda denetim yapan zabıta ekipleri, imalathanede sağlık kurallarına uyulup uyulmadığı, hijyen ve ekmek gramajı ile fiyat karşılaştırması konularında denetim yaptı.

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