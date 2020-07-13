Küçükçekmece’deki denetimlerde 2 minibüsten 36 yolcu fazla çıktı

Küçükçekmece’de minibüslere yapılan denetimlerde sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı görüldü. İki minibüsten toplamda 36 yolcunun fazla çıkması bu kadarına da pes dedirtti.
Sosyal mesafe hiçe sayıldı
Polis ekiplerinin İkitelli Caddesi’nde yapmış olduğu denetimlerde ise bir diğer minibüsün içinden de 18 yolcu fazla çıktı. Manzaranın değişmediği görülürken tek tek indirilen yolcuların sosyal mesafeye uymayarak yeni korona vak’alarına davetiye çıkardığı görüldü. İki minibüse sosyal mesafeye uyulmadığı için 104’er lira para cezası kesilirken, ayrıca Hıfzıssıhha Kanununa muhalefetten de para cezası kesildi.