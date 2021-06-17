Küçükçekmece’deki kağıt ambalaj üretim merkezindeki yangın kontrol altına alındı

Küçükçekmece Halkalı’ da bulunan kağıt ambalaj üretim merkezinde çıkan yangın 4 saati geride bırakarak devam ediyor. 4 saat boyunca yanan üretim merkezinde büyük hasar meydana geldi.
Kağıt ambalaj üretim merkezindeki yangın çok sayıda ekibin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. 7 bin metrekare alan üzerine kurulu olan üretim merkezindeki maddi hasarın 8 -9 milyon Türk Lirası olduğu öğrenildi.İtfaiye ekiplerinden alınan bilgiye göre yangında her hangi bir can kaybı yaşanmadı. Yangının soğutma çalışmaları ise devam ediyor.