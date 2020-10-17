Küçükçekmece’deki Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi’nde korkutan yangın

Küçükçekmece’deki Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezinin içerisindeki binanın çatısında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü.

Küçükçekmece’deki Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezinin içerisindeki binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Binadan dumanların çıktığını gören çalışanlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Nükleer Araştırma Merkezi çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yaptığı yoğun çalışmalar sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ederken, ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.