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Küçükçekmece’deki silahlı ve sopalı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

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Küçükçekmece’de bir müteahhit ile kafe sahibi arasında çıkan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. 2 kişinin yaralandığı olayda bir şahsın silahla ateş açtığı, tarafların soplarla birbirlerine saldırdıkları görülüyor.

Küçükçekmece’deki silahlı ve sopalı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
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Küçükçekmece’de bir müteahhit ile kafe sahibi arasında çıkan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. 2 kişinin yaralandığı olayda bir şahsın silahla ateş açtığı, tarafların soplarla birbirlerine saldırdıkları görülüyor.

Küçükçekmece Halkalı Atakent Mahallesi 4. Cadde’de 8 Kasım’da bir müteahhit ile kafe sahibi arasında çıkan kavgaya kısa sürede tarafların yakınları dahil olmuştu. Silahın da kullanıldığı olayda 2 kişi yaralanmıştı. Yaşanan kavga anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntülerde tarafların birbirleriyle kavga ettikleri görülüyor. Görüntülerde tarafların yakınlarının araya girmesiyle kavganın büyüdüğü, tarafların birbirlerine sopalarla saldırdığı görülüyor.

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