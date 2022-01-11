banner4556

Küçükmece’de 7 kişinin yaralandığı terör saldırısının faili yakalandı

banner4336

Küçükcekmece’de 03 Haziran 1998 tarihinde gerçekleştirilen silahlı ve bombalı saldırının faili Üsküdar’da yakalandı. Hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan terörist cezaevine gönderildi.

Küçükmece’de 7 kişinin yaralandığı terör saldırısının faili yakalandı
banner4583

Küçükcekmece’de 03 Haziran 1998 tarihinde gerçekleştirilen silahlı ve bombalı saldırının faili Üsküdar’da yakalandı. Hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan terörist cezaevine gönderildi.

banner4575

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma dosyası kapsamında; PKK/KCK terör örgütü tarafından 03 Haziran 1998 tarihinde Küçükcekmece Bayramtepe semtinde bulunan Fatih Kahvehanesi’ne gerçekleştirilen ve 7 kişinin yaralandığı silahlı ve bombalı saldırının faili R.E, Üsküdar’da dün yakalandı. Hakkında "Devletin Egemenliği Altında Bulunan Topraklardan Bir Kısmını Devlet İdaresinden Ayırmaya Çalışmak" suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.E., cezaevine gönderildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Balıkesir’de 72 şahsa gözaltı
Balıkesir’de 72 şahsa gözaltı
  1. BALIKESİR

banner3841

banner4586

banner4578

banner4349